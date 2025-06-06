Педри — после победы над Францией: «Такого матча мы и представить себе не могли»

Полузащитник национальной сборной Испании Педри поделился своими впечатлениями от победы над Францией в полуфинале Лиги наций, что завершилась со счетом 5:4.



«Нервозность до самого конца. Такого матча мы и представить себе не могли. В игре мы не доминировали, как бы нам того хотелось, зато были эффективными. Когда я чаще получаю мяч и таким образом помогаю команде, то чувствую себя комфортнее. А впереди у нас есть кому творить чудеса. Начиная с завтрашнего дня, буду думать об этом финале. Будет нелегко, но это очередной финал, поэтому мы должны быть готовы.

Положение в момент гола не было идеальным, но я импровизировал. Сделал первое, что пришло на ум. Очень важно, что Нико Уильямс выбрал очень удачный момент для передачи. Я успел к мячу и постарался поднять его выше, так как вратарь всегда оставляет ногу на земле на случай удара низом. Получился хороший гол, но самое главное, что он оказался полезен команде. Только это имеет значение.

Самое важное — мы победили и прошли в следующий раунд, то есть в финал. Конечно, после стольких пропущенных мячей надо исправляться. И умело доводить игру до победы, избегая таких сложностей в конце. Но главное, что впереди нас снова ждет финал. Эта команда в последнее время всегда доходит до финала», — приводит слова Педри пресс-служба УЕФА.