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Первая лига. «Карпаты» и «Оболонь» победили. Хет-трик и лидерство киевлян
Три очка позволили «пивоварам» обойти ЛНЗ
30 октября 16:52
Фото - ФК Оболонь
В десятом туре украинской Первой лиги «Карпаты» на выезде одержали волевую победу над «Буковиной», «Оболонь» дома обыграла «Чернигов».
Героем столичной команды стал Батальский. Форвард оформил хет-трик за 53 минуты и снял все вопросы о победителе.
«Львам» пришлось сложнее. Дуць и Шах позволили команде отыграться после гола с пенальти Палагнюка.
«Оболонь» на два очка опередила ЛНЗ во главе таблицы группы Б. «Карпаты» сократили отставание от «Полесья» в группе А до шести очков.
Первая лига, 10 тур
«Буковина» – «Карпаты» 1:2
Голы: Палагнюк, 52 (пен.) – Дуць, 81, Шах, 86
«Оболонь» – «Чернигов» 3:1
Голы: Батальский, 15, 39, 53 – Кулик, 35
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