Первая лига. «Карпаты» и «Оболонь» победили. Хет-трик и лидерство киевлян

Три очка позволили «пивоварам» обойти ЛНЗ

Фото - ФК Оболонь

В десятом туре украинской Первой лиги «Карпаты» на выезде одержали волевую победу над «Буковиной», «Оболонь» дома обыграла «Чернигов».

Героем столичной команды стал Батальский. Форвард оформил хет-трик за 53 минуты и снял все вопросы о победителе.

«Львам» пришлось сложнее. Дуць и Шах позволили команде отыграться после гола с пенальти Палагнюка.

«Оболонь» на два очка опередила ЛНЗ во главе таблицы группы Б. «Карпаты» сократили отставание от «Полесья» в группе А до шести очков.

Первая лига, 10 тур

«Буковина» – «Карпаты» 1:2

Голы: Палагнюк, 52 (пен.) – Дуць, 81, Шах, 86

«Оболонь» – «Чернигов» 3:1

Голы: Батальский, 15, 39, 53 – Кулик, 35