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Первое место в группе принесло сборной Украины U-19 место в первой корзине элит-раунда отбора на Евро

«Сине-желтые» имеют шанс получить проходной квартет
Футбол Сборная Украины
02 декабря 20:17
Первое место в группе принесло сборной Украины U-19 место в первой корзине элит-раунда отбора на Евро
Фото - УАФ

Юношеская сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке элит-раунда отбора на Евро-2023 (U-19). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На данной стадии сыграют 28 команд, поделенные на семь групп. В финальную часть выходят исключительно победители квартетов. Жеребьевка состоится 8 декабря.

Корзины

Корзина A: Португалия, Германия, УКРАИНА, Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия.

Корзина B: Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения.

Корзина C: Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия.

Корзина D: Люксембург, Северная Ирландия, Латвия, Словакия, Венгрия, Швеция, Италия.

Напомним, юношеская сборная Украины прошла первый раунд отбора с максимумом очков.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сборная Украины U-19 (футбол) Евро-2023 U-19 (футбол)

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