Тренер сборной Украины U-19 пожаловался на условия команды после максимума очков в отборе на Евро-2023
Первое место в группе принесло сборной Украины U-19 место в первой корзине элит-раунда отбора на Евро
«Сине-желтые» имеют шанс получить проходной квартет
02 декабря 20:17
Фото - УАФ
Юношеская сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке элит-раунда отбора на Евро-2023 (U-19). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На данной стадии сыграют 28 команд, поделенные на семь групп. В финальную часть выходят исключительно победители квартетов. Жеребьевка состоится 8 декабря.
Корзины
Корзина A: Португалия, Германия, УКРАИНА, Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия.
Корзина B: Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения.
Корзина C: Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия.
Корзина D: Люксембург, Северная Ирландия, Латвия, Словакия, Венгрия, Швеция, Италия.
Напомним, юношеская сборная Украины прошла первый раунд отбора с максимумом очков.
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