Первый день сборной Украины в Канаде. ВИДЕО

Национальная сборная Украины прибыла в канадский Торонто, чтобы принять участие в необычном для себя международном турнире Canadian Shield.

Часть команды Сергея Реброва начала свою поездку с киевского центрального вокзала, а уже в Варшаве сине-желтые собрались в полном составе и отправились в Северную Америку.

Состав сборной Украины на турнир Canadian Shield

Вратари:

Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Резник (Шахтер).

Защитники:

Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер), Александр Тимчик (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США).

Полузащитники:

Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихальонок, Владислав Кабаєв (все — Динамо), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающий:

Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция).

Резервный список:

Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Александр Сваток (Остин, США), Юхим Конопля, Дмитрий Криськив (оба — Шахтер).

Напомним, сборная Украины проведет два матча в рамках турнира на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году примет матчи чемпионата мира.

7 июня соперником Украины станет Канада, а 10 июня – Новая Зеландия.

Украина уже провела свою первую тренировку в Канаде

В режиме однодневных занятий на футбольном поле наша команда будет работать все неигровые дни своего пребывания в Северной Америке.

Накануне первого товарищеского матча против хозяев, канадцев, 6 июня Сергей Ребров и один из его футболистов дадут традиционную пресс-конференцию, которая начнется в 23:30 по Киеву. Встреча с Канадой 7 июня начнется в 22:30 по Киеву.