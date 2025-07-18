Международный семинар состоялся по инициативе Украинской ассоциации футбола и Фонда УАФ и стал не только учебной площадкой, но и символом сплоченности сообщества, которое меняет представление о возможностях и роли адаптивного спорта.

С 15 по 18 июля во Львове состоялось знаковое событие для украинского адаптивного спорта: первый международный семинар по ампфутболу. Более 40 участников со всей Украины получили уникальную возможность перенять опыт у ведущих специалистов турецкой сборной — действующих чемпионов мира и двукратных чемпионов Европы.

Этот семинар стал важной частью инициативы «Лига Дужих» — социального проекта Украинской ассоциации футбола и Фонда УАФ, который в 2025 году был удостоен награды UEFA FootbALL Awards в категории «Национальная ассоциация». Это еще раз подчеркивает международное признание и высокий уровень развития проекта.

В течение четырех дней украинские тренеры и игроки учились у настоящих легенд ампфутбола:

Газі Исмаил Темиз — главный тренер сборной Турции;

Омер Дуран — ассистент главного тренера;

Унсал Джанчелик — тренер вратарей;

Джошкун Пекер — тренер по физической подготовке;

Алпаслан Эркоч — президент Федерации спорта лиц с инвалидностью Турции;

Рамазан Озчелик — заместитель президента федерации.

Эти специалисты, чья команда является примером системного развития, непоколебимой командной философии и победного духа, поделились своими знаниями и практическим опытом. Занятия проходили в Центре Боско, что во Львове, где за 21 час интенсивного обучения (12 часов теории и 9 часов практики) участники погрузились в тонкости тренировочного процесса, отработали технику и тактику, а также поработали над физической подготовкой.

Богдан Мельник, менеджер по развитию «Лиги Дужих» отметил:

«Этот семинар — новая страница ампфутбола в Украине. Мы строим систему: готовим специалистов, объединяем сообщество, учимся у лучших. И главное — мы показываем, что наш ампфутбол не на обочине, а в авангарде борьбы за достоинство, силу и вдохновение».

В то же время Газі Исмаил Темиз, главный тренер сборной Турции по ампфутболу добавил: «У украинского ампфутбола есть большой потенциал в будущем, потому что ваши игроки — они воины, очень сильные и трудолюбивые. Также хочу добавить, что провел очень хорошие и насыщенные дни, а кроме того, что получил кучу положительных эмоций, ваши игроки вернули меня на двадцать лет назад, в те времена, которые я сам когда-то пережил».

Этот семинар стал фундаментом для дальнейшего развития «Лиги Дужих», объединив представителей всех региональных центров.