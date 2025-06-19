ПФЛ продолжает давать шансы Днепру-1 на возвращение
Исчезнувший клуб снова не исключили из организации
около 1 часа назад
Фото - СК Днепр-1
По результатам ХХХІІ Конференции ПФЛ произошли изменения среди участников организации.
Четыре клуба покинули лигу из-за повышения в классе до УПЛ:
- Эпицентр
- Полтава
- Металлист 1925
- Кудривка
Столько же команд пополнили состав участников из-за вылета из элитного дивизиона:
- Черноморец
- Ингулец
- Ворскла
- Левый берег
Из любительских клубов присоединились к ПФЛ три команды:
- Футбольный клуб Лесное (с. Лесное)
- Футбольный клуб Ребел (г. Киев)
- Христианский футбольный клуб Пенуэл (г. Кривой Рог)
Исключены из ПФЛ были три клуба:
- Футбольный клуб Балканы (с. Заря) на основании заявления клуба
- Футбольный клуб Карпаты (г. Галич) в соответствии с пунктом 2.3 статьи 10 Устава ПФЛ
- Профессиональный Футбольный клуб Звягель (г. Звягель) в соответствии с пунктом 2.5 статьи 10 Устава ПФЛ
И сразу 12 клубов временно приостановили участие в ПФЛ (у большинства из них этот статус был продлён):
- Ревера 1908 (г. Ивано-Франковск)
- Кремень (г. Кременчуг)
- СК Днепр-1 (г. Днепр)
- Дружба (г. Мировка)
- ФК Краматорск (г. Краматорск)
- АФСК Киев (г. Киев)
- Любомир (г. Ставище)
- МФК Николаев (г. Николаев)
- Мукач (г. Мукачево)
- Кристалл (г. Херсон)
- Энергия (г. Новая Каховка)
- Таврия (г. Симферополь)
Напомним, Ревера приостановила участие в Первой лиге спустя лишь один сезон после получения профессионального статуса.
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