Павел Василенко

Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло назначен новым тренером дубайского клуба Юнайтед, подписав двухлетний контракт с командой, которая играет во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов.

46-летний Пирло до недавнего времени возглавлял итальянскую Сампдорию, а ранее тренировал турецкий Карагьумрюк и туринский Ювентус.

Пирло был одной из ключевых фигур в победоносном для Италии чемпионате мира 2006 года. Бывший полузащитник ранее выступал за Милан и Ювентус. С россонери он дважды становился чемпионом Испании, а также триумфировал в Лиге чемпионов в 2003 и 2007 годах.

С 2012 по 2015 год он четыре раза подряд выигрывал Серию А с Ювентусом. Пирло завершил игровую карьеру в 2017 году.