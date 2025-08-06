«Почему он решил, что забьёт Пафосу?» Футболисту Динамо досталось за расточительство
Чемпион Украины уступил в квалификации Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо Киев
Журналист Андрей Шахов подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).
Да, подвела реализация. Упустил шанс Ванат. Бывает. Надеюсь, на Кипре забьет. Но меня интересует другое. Дубинчак за все время выступлений в первой команде Динамо забил аж 1 гол! Во всех турнирах! Почему он вдруг решил, что сегодня забьет второй и вместо паса, который напрашивается, в центр решил пробить по воротам, - написал Шахов в Telegram.
Обзор матча будет доступен на странице события Динамо - Пафос.
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