Защитник сборной Англии: «Мы не должны ехать на ЧМ-2022»
Почеттино заинтересован в том, чтобы возглавить сборную Англии
Экс-тренер ПСЖ был бы не против заменить Саутгейта
17 ноября 21:57
Маурисио Почеттино / Фото: RMC
Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что заинтересован в должности главного тренера сборной Англии. Слова аргентинца передает The Athletic.
Конечно, у меня очень хорошие отношения с Англией, а также с академиями, развивающими молодых игроков. Я чувствую себя там комфортно.
Никогда не знаешь, что может произойти. Я открыт ко всему.
Ранее нынешний наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не взял на чемпионат мира лучшего защитника Серии А.
Комментарии 0