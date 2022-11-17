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Почеттино заинтересован в том, чтобы возглавить сборную Англии

Экс-тренер ПСЖ был бы не против заменить Саутгейта
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 ноября 21:57
Почеттино заинтересован в том, чтобы возглавить сборную Англии
Маурисио Почеттино / Фото: RMC

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что заинтересован в должности главного тренера сборной Англии. Слова аргентинца передает The Athletic.

Конечно, у меня очень хорошие отношения с Англией, а также с академиями, развивающими молодых игроков. Я чувствую себя там комфортно.

Никогда не знаешь, что может произойти. Я открыт ко всему.

Ранее нынешний наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не взял на чемпионат мира лучшего защитника Серии А.

Сергей Стаднюк
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Теги

Маурисио Почеттино сборная Англии (футбол)

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