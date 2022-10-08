Почти без сопротивления. «Милан» уверенно обыграл «Ювентус»

Чемпион Италии выиграл второй матч подряд

Фото: AC Milan

«Милан» в матче 9 тура Серии А дома одержал победу над «Ювентусом».

«Россонери» с первых минут взяли игру под контроль и вели матч до финального свистка. «Юве», кроме момента у Кина, почти ничего не создал у ворот соперника.

«Милан» забил дважды. Открыл счет Томори, забивший под занавес первого тайма, а в начале второй половины Браим Диас удвоил преимущество хозяев после сольного прохода.

«Милан» удержал победу и выиграл второй матч подряд.

Серия А. 9-й тур:

«Милан» – «Ювентус» 2:0

Голы: Томори, 45+1, Диас, 54

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 64), Побега (Крунич, 59), Тонали, Жиру (Ребич, 64), Рафаэл Леау.

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Костич (Миретти, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Паредес, 56), Милик, Влахович (Кин, 78).