Подолье сделало шаг к сохранению прописки в Первой лиге

Хмельницкая команда одержала важную победу

1 день назад

Фото: ФК Поділля
Фото: ФК Подолье
Павел Василенко

Павел Василенко

В Буче завершился первый матч плей-офф за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге. Ковалевский Колос-2 встретился с хмельницким Подольем.

Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. На 19-й минуте отличился Денис Балан, а в начале второго тайма – Владислав Шкиндер.

Ответный матч пройдет в Хмельницком 8 июня.

Плей-офф за право играть в Первой лиге

Первый матч

Колос-2 – Подолье – 0:2

Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49.

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