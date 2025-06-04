Подолье сделало шаг к сохранению прописки в Первой лиге
Хмельницкая команда одержала важную победу
1 день назад
Фото: ФК Подолье
В Буче завершился первый матч плей-офф за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге. Ковалевский Колос-2 встретился с хмельницким Подольем.
Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. На 19-й минуте отличился Денис Балан, а в начале второго тайма – Владислав Шкиндер.
Ответный матч пройдет в Хмельницком 8 июня.
Плей-офф за право играть в Первой лиге
Первый матч
Колос-2 – Подолье – 0:2
Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49.