Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич после заключительного матча сборной Украины на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) подвел итоги выступления «сине-желтых» на товарищеском турнире.

Об участии сборной Украины на Canadian Shield объявили не на той неделе, а давно. И те же самые блогеры, журналисты и эксперты чуть ли не в один голос раньше говорили, что это же прекрасно, что Украина будет играть на таком турнире, а сейчас мы слышим критику.

У главного тренера сборной не так много времени, чтобы собрать команду и как следует поработать с ней над её сыгранностью. Поэтому участие в турнире в Торонто можно назвать одним из этапов подготовки к отборочным матчам на ЧМ-2026. Этот мини-турнир всё же дал немало информации Реброву и его ассистентам. Он мог экспериментировать, он имел право на ошибку.

Любой сбор полезен для сборной, а тем более когда есть официальные матчи. Уверен, что и поражение от Канады пойдёт на пользу сборной Украины, если будут сделаны правильные выводы. Поэтому мнение о том, что поездка в Канаду была бессмысленной, я не разделяю, – подытожил Хацкевич в интервью «Украинскому футболу».