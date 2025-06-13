Павел Василенко

Поль Погба все еще имеет шанс играть на высшем уровне. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что бывший игрок сборной Франции ведет переговоры с клубом Лиги 1.

Погба не имеет клуба с декабря 2024 года. Тогда центральный полузащитник расстался с Ювентусом, который отказался от услуг игрока после его дисквалификации из-за проваленного допинг-теста

Опытного игрока связывали с многочисленными командами в последние месяцы, ходили слухи о его переезде в США или Саудовскую Аравию. Однако, как оказалось, рассматриваются и более серьезные варианты.

Ди Марцио подтвердил, что Монако ведет переговоры с Погба. Это третья команда прошлого сезона Лиги 1 и участник следующей Лиги чемпионов.

По словам журналиста, переговоры идут в правильном направлении. Поэтому есть все шансы, что 32-летний игрок подпишет контракт с Монако.

Инсайдер Фабрицио Романо добавил, что двухлетний контракт на столе. Кроме того, клуб из княжества работает над приобретением Ансу Фати из Барселоны.

Для Погба это было бы возвращение на поле после почти двухлетнего отсутствия. Последний матч француза – против Эмполи в сентябре 2023 года.

Интересно, что опытный полузащитник никогда не играл в Лиге 1. Будучи юниором, он перешел в Манчестер Юнайтед, и именно в Англии началась его большая карьера.