Поиграл с Роналду недолго. Рекордная покупка Аль-Насра возвращается в Европу
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40 минут назад
Фото: - Getty Images
Фенербахче объявил о аренде колумбийского нападающего Аль-Насра Джона Дюрана, сообщает официальный сайт клуба.
Стамбульский гранд арендовал форварда, который следующий сезон проведет в Турции.
Директор Фенербахче Девин Дозер лично прилетал в Колумбию, чтобы убедить Дюрана вернуться в Европу.
В январе этого года Дуран покинул Астон Виллу и перешел в Аль-Наср за 77 миллионов евро, где делил раздевалку с Криштиану Роналду. Колумбиец забил 12 мячей в 18 матчах.