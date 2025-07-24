Полесье опозорилось в квалификации Лиги конференций в матче против команды из Андорры
Житомирская команда провалила первый матч
2 дня назад
В первом матче второго раунда квалификации житомирское «Полесье» на стадионе «Futbal Tatran Aréna» в словацком Прешове принимало Санта Колому из Андорры.
Поединок завершился неожиданным поражением команды Руслана Ротаня со счетом 1:2.
На 21-й минуте житомирская команда вышла вперед – отличился Алексей Гуцуляк. Гости отыгрались через семь минут благодаря точному удару полузащитника Санта Коломы Ота Ремолинса.
В конце первого тайма «Полесье» пропустило второй гол – отличился защитник Давид Креспо.
Во втором тайме забитых мячей не было. Отметим, что украинские клубы впервые проиграли представителям Андорры.
Матч-ответ состоится через неделю.
Лига конференций, второй раунд квалификации
Первый матч
«Полесье» – Санта Колома – 1:2
Голы: Гуцуляк, 21 – Ремолинс, 27, Креспо, 44.
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