Сергей Стаднюк

Футбольный клуб Полесье продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В рамках сборов команда проведет ряд контрольных матчей.

Первый спарринг запланирован на пятницу, 27 июня. Полесье встретится с братиславским Слованом. Начало матча – в 17:30 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе Hofmaninger-Stadion.

К вашему вниманию прямая трансляция матча Полесье – Слован Братислава.

Слован – титулованный клуб из Словакии, который выступает в высшей лиге страны. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Словакии и играла в групповом этапе Лиги чемпионов. За команду также выступают два украинца – Данило Игнатенко и Николай Кухаревич.

В активе клуба 19 чемпионств Словакии, 17 национальных Кубков, 5 Суперкубков, 8 чемпионских титулов Чехословакии, 5 Кубков Чехословакии, а также победа в Кубке обладателей Кубков. Общая стоимость состава, по данным Transfermarkt, составляет 33,74 млн евро.