Сергей Стаднюк

Нападающий Александрии Александр Филиппов вместо ЛНЗ перейдет в Полесье. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Пока что, насколько я понимаю, Полесье, если говорить о подписании, быстро сориентировалось и подписало Александра Филиппова, который уже был одной ногой в ЛНЗ. Слышал, что футболист и ЛНЗ обо всем договорились, но в последний момент футболист решил изменить свое решение и решил пойти за тренером, с которым прекрасно сотрудничал в прошлом сезоне. Виктор Вацко

Ранее сообщалось, что Полесье удалось повторить предложение ЛНЗ для Александрии, а сам футболист согласился на более худшие в финансовом плане условия. Ожидается, что контракт с ветераном будет рассчитан на два года.

Также известно, что ЛНЗ хочет приобрести футболиста, который покинул Кривбасс.