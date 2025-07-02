Футбольный клуб Полесье провел второй спарринг на австрийских сборах, где встретился с местной командой Фортуна Бад-Леонфельден, которая выступает в северной лиге Верхней Австрии. Матч завершился уверенной победой житомирян со счетом 5:1. Отметим, что Полесье должно было сыграть с румынской командой Чиксереда Меркуря Чук, однако соперник не смог принять участие в игре из-за массовой заболеваемости в составе.

Счет в игре был открыт после комбинации с участием Гонсалвеша, который отдал голевую передачу на Андриевского — тот точным ударом сделал 1:0. Однако еще до перерыва австрийцы сумели сравнять счет, и команды ушли на отдых при ничейном результате 1:1.

Во втором тайме Полесье полностью доминировало. Уже на старте тайма Крушинский выполнил подачу, Мустафаев ассистировал, а Йосефи точно пробил в сетку — 2:1. Вскоре израильский футболист оформил дубль, забив настоящий шедевр — 3:1.

До 4:1 счет увеличил Николай Гайдучик, для которого это стал первый гол в составе Полесья. Точку в матче поставил Сергей Корнийчук, который мощно пробил издалека — 5:1.

Австрия. Контрольный матч

Полесье – Фортуна Бад-Леонфельден 5:1

Голы: Андриевский 9 Йосефи 49, 57, Гайдучик 74, Корнийчук 82 – Крунерт 24