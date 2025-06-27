Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань, который начал новую главу своей карьеры после успешного сезона с Александрией, провел дебютный матч во главе «волков» - соперником стал чемпион Словакии Слован.

В первой половине встречи команда Ротаня достойно боролась с сильным оппонентом, но пропустила обидный гол после подачи с углового. Кухаревич сделал скидку на Стрельца, который вблизи отправил мяч в сетку.

После перерыва наставник «волков» провел масштабную ротацию состава и Полесье активно пошло в атаку. Усилия принесли результат под завесу матча Борел Томандзото замкнул передачу с фланга, восстановив равновесие на табло.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат – 1:1.

Товарищеский поединок

Полесье – Слован 1:1

Голы: Томандзото, 88 – Стрелец, 35