Полесье в товарищеском матче сыграло вничью с чемпионом Словакии
Руслан Ротань дебютировал во главе житомирского клуба
6 минут назад
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань, который начал новую главу своей карьеры после успешного сезона с Александрией, провел дебютный матч во главе «волков» - соперником стал чемпион Словакии Слован.
В первой половине встречи команда Ротаня достойно боролась с сильным оппонентом, но пропустила обидный гол после подачи с углового. Кухаревич сделал скидку на Стрельца, который вблизи отправил мяч в сетку.
После перерыва наставник «волков» провел масштабную ротацию состава и Полесье активно пошло в атаку. Усилия принесли результат под завесу матча Борел Томандзото замкнул передачу с фланга, восстановив равновесие на табло.
Финальный свисток зафиксировал ничейный результат – 1:1.
Товарищеский поединок
Полесье – Слован 1:1
Голы: Томандзото, 88 – Стрелец, 35