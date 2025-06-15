Фланговый полузащитник киевского Динамо Самба Диалло может покинуть команду уже этим летом. Об этом сообщает AfricaFoot.

После завершения аренды в израильском Хапоэле (Иерусалим) сенегальский вингер вернулся в Киев. Руководство бело-синих разрешило Диалло искать новый клуб.

Футболист открыт к трансферу и уже получил несколько предложений из-за рубежа. Наибольший интерес к 22-летнему сенегальцу проявляют французские клубы Лиги 2 — Амьен, Анси и По. Также на игрока претендует испанский Кастельон, а ещё поступали запросы из клубов второго дивизиона Испании, а также команд из Катара и ОАЭ.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло провел за Хапоэль 19 матчей во всех турнирах, забил три гола. Несмотря на регулярную игровую практику в Израиле, в планах главного тренера Динамо Александра Шовковского для сенегальца места не нашлось — даже как для игрока ротации.

Контракт Самбы Диалло с Динамо действует до конца 2026 года.