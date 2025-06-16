Центральный полузащитник донецкого Шахтёра и молодёжной сборной Украины U-21 Олег Очеретько оказался в поле зрения одного из клубов испанской Ла Лиги. Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, за полузащитником внимательно следит Эспаньол из Барселоны.

На данный момент официального предложения от испанского клуба не поступало, однако трансфер Очеретько рассматривают как перспективный. Возможные переговоры могут начаться уже после завершения молодёжного чемпионата Европы-2025, который проходит в Словакии.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за львовские Карпаты. На его счету 28 матчей во всех турнирах, три гола и три ассиста. Контракт с донецким Шахтёром действует до 31 декабря 2027 года.

Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в один миллион евро. За молодёжную сборную Украины U-21 Очеретько провёл 20 матчей и забил четыре мяча.