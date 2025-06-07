Полузащитники Динамо и Шахтера получили шанс дебютировать за сборную Украины в матче с Канадой

Сергей Стаднюк

Сборная Украины стартует на товарищеском турнире Canadian Shield уже сегодня, 7 июня. Стартовый свисток матча против Канады прозвучит в 22:30.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с заявкой на игру. В нее вошли 24 футболиста. Из них трое получат шанс дебютировать за национальную команду. Это защитник Александрии Александр Мартынюк, а также полузащитники Динамо Николай Михайленко и Шахтера Артем Бондаренко.

✔️ Заявка сборной Украины на матч с Канадой

1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловерев, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихалёнок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Рызник. 25. Егор Назарина.

Фото - УАФ

Ранее Ребров заявил, что на турнире в Канаде даст шанс каждому игроку.