Легенда сборной Италии: «Ришарлисон плохо обработал мяч, когда забивал ножницами на ЧМ-2022, он ужасен»
Помощник Манчини в сборной Италии покинул команду. Он борется с раком
Виалли выиграл Евро-2020
Фото: bein sports
Один из тренеров сборной Италии Джанлука Виалли покинул свой пост.
В ближайшее время он займется своим здоровьем, сообщает The Guardian. С 2017 года он борется с раком поджелудочной железы.
Ему предстоит пройти химиотерапию и долгое восстановление, и лечение.
Пока неизвестно, кто заменит Виалли на этом посту. Он выиграл с командой Евро-2020. А на ЧМ-2022 сборная не вышла.
В качестве игрока Виалли выступал за «Сампдорию», «Ювентус» и «Челси».
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