Помощник Манчини в сборной Италии покинул команду. Он борется с раком

Виалли выиграл Евро-2020

Фото: bein sports

Один из тренеров сборной Италии Джанлука Виалли покинул свой пост.

В ближайшее время он займется своим здоровьем, сообщает The Guardian. С 2017 года он борется с раком поджелудочной железы.

Ему предстоит пройти химиотерапию и долгое восстановление, и лечение.

Пока неизвестно, кто заменит Виалли на этом посту. Он выиграл с командой Евро-2020. А на ЧМ-2022 сборная не вышла.

В качестве игрока Виалли выступал за «Сампдорию», «Ювентус» и «Челси».