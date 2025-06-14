Порту угрожает Барселоне судом из-за трансфера 16-летнего вундеркинда
Португальцы считают, что игрока вывезли из страны как часть схемы его перехода в клуб топ-уровня
7 минут назад
Порту готов подать в суд на Барселону в случае подписания 16-летнего Кардозу Варелы, который в данный момент играет за молодежную команду загребского Динамо. Об этом сообщает Diario Sport.
Президент клуба Андре Виллаш-Боаш уже направил официальные письма в каталонский клуб и Испанскую футбольную федерацию с требованием подтвердить, намерена ли Барса оформить трансфер молодого португальца.
В Порту убеждены, что игрока фактически похитили из страны, чтобы перевезти в хорватское Динамо как промежуточный этап перед переходом в клуб топ-уровня. Варела, как утверждается, однажды просто исчез с тренировок академии, и позже выяснилось, что его агенты увезли его в Хорватию, где он начал играть за клуб четвертого дивизиона, который рассматривается как трамплин для будущего трансфера.
Порту подал жалобу в ФИФА — за нарушение контракта и незаконный вывоз несовершеннолетнего игрока. УЕФА пока что не вмешивается в ситуацию, позволяя футболисту выступать за молодежные команды Динамо.
В настоящее время агент Варелы, который также представляет интересы Дани Ольмо, предложил Барселоне трансфер игрока за пять миллионов евро. По условиям потенциальной сделки, футболист еще год останется в Хорватии для дальнейшего развития. Именно переговоры, состоявшиеся в прошлый четверг в Барселоне с участием спортивного директора клуба Деку, вызвали резкую реакцию Порту.
Португальский клуб сообщил Барселоне, что готов отстаивать свои интересы в юридической плоскости и разорвать все институциональные связи в случае подписания Варелы.
Порту стартует на клубном чемпионате мира матчем с Палмейрасом в ночь с 15 на 16 июня.