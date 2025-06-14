Порту готов подать в суд на Барселону в случае подписания 16-летнего Кардозу Варелы, который в данный момент играет за молодежную команду загребского Динамо. Об этом сообщает Diario Sport.

Президент клуба Андре Виллаш-Боаш уже направил официальные письма в каталонский клуб и Испанскую футбольную федерацию с требованием подтвердить, намерена ли Барса оформить трансфер молодого португальца.

В Порту убеждены, что игрока фактически похитили из страны, чтобы перевезти в хорватское Динамо как промежуточный этап перед переходом в клуб топ-уровня. Варела, как утверждается, однажды просто исчез с тренировок академии, и позже выяснилось, что его агенты увезли его в Хорватию, где он начал играть за клуб четвертого дивизиона, который рассматривается как трамплин для будущего трансфера.

Порту подал жалобу в ФИФА — за нарушение контракта и незаконный вывоз несовершеннолетнего игрока. УЕФА пока что не вмешивается в ситуацию, позволяя футболисту выступать за молодежные команды Динамо.

В настоящее время агент Варелы, который также представляет интересы Дани Ольмо, предложил Барселоне трансфер игрока за пять миллионов евро. По условиям потенциальной сделки, футболист еще год останется в Хорватии для дальнейшего развития. Именно переговоры, состоявшиеся в прошлый четверг в Барселоне с участием спортивного директора клуба Деку, вызвали резкую реакцию Порту.

Португальский клуб сообщил Барселоне, что готов отстаивать свои интересы в юридической плоскости и разорвать все институциональные связи в случае подписания Варелы.

Порту стартует на клубном чемпионате мира матчем с Палмейрасом в ночь с 15 на 16 июня.