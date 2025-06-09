Сергей Стаднюк

Понедельник после напряженного финала Лиги наций УЕФА станет днем квалификации на чемпионат мира-2026.

Самой интересной в группе J станет встреча Уэльса и Бельгии, которые не пустили сборную Украины на ЧМ-2022 и Дивизион A Лиги наций соответственно. Также сыграют экс-соперники «сине-желтых» по двум последним квалификациям, Казахстан и Северная Македония.

Согласно инсайдам, в группе I состоится последний матч Лучано Спаллетти во главе сборной Италии. Хотя специалиста откровенно не жаль после его комплиментарных заявлений в адрес зенита и главы газпрома во время полномасштабного вторжения рф в Украину. Пусть игрок Карпат Владислав Бабогло поставит эффектную точку в карьере коуча. В параллельной встрече обидчик «Скуадры адзурры» Норвегия на выезде сыграет против Эстонии.

Самой интересной встречей группы L станет противостояние крепких Хорватии и Чехии. «Клетчатые» переживают кризис поколений, а чехи постепенно поднимаются, выиграв группу Украины в Дивизионе B Лиги наций. Кто будет претендовать на ЧМ?