Павел Василенко

Клуб третьего дивизиона Испании Мурсия пытается осуществить один из самых неожиданных трансферов лета. По информации La Verdad, ведутся серьёзные переговоры по подписанию скандального итальянского нападающего Марио Балотелли.

Клуб, который занял в прошлом сезоне второе место в третьем дивизионе, на прошлой неделе встретился в Мадриде с представителями Балотелли. Сообщается, что президент клуба Фелипе Морено выразил искренний интерес к бывшему игроку Манчестер Сити и сборной Италии.

«Клуб видит в приходе Балотелли не только спортивный, но и маркетинговый потенциал», – говорит источник, близкий к переговорам. Однако камнем преткновения остаются финансовые требования 34-летнего нападающего.

Балотелли и его агент предложили инновационное решение – в дополнение к базовой зарплате, оно будет включать процент от продаж футболок с его именем и дополнительные бонусы, если клуб перейдет в высшую лигу. Сообщается, что нападающий даже пообещал найти собственных спонсоров, чтобы помочь профинансировать всю сделку.

В прошлом сезоне он сыграл лишь 7 матчей за Дженоа. Весенняя часть сезона была для него практически потерянной из-за проблем со здоровьем.

Однако Мурсия осознает риски, связанные с экс-игроком сборной Италии. Его карьера проходила в таких клубах, как Интер, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан, но в последние годы значительно пошла на спад. Проблемное поведение на поле и за его пределами значительно повлияло на развитие его карьеры.

Если этот неожиданный трансфер состоится, Мурсия станет тринадцатым профессиональным клубом Балотелли и потенциально может стать его последней попыткой вернуться на европейскую футбольную карту.