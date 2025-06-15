Последний шанс продолжить борьбу на Евро. Где смотреть матч Финляндия – Украина?
«Сине-желтых» после обидного поражения от Дании устраивает только победа!
23 минуты назад
Фото - УАФ
В воскресенье пройдут матчи в рамках второго тура группового этапа молодежного Евро-2025. В частности, будет играть и группа национальной сборной Украины (U-21). Все поединки турнира можно посмотреть на MEGOGO, а игру с участием украинцев также покажет Суспільне.
«Сине-желтые» после обидного поражения от Дании на последних минутах (2:3) не имеют права терять очки с ровесниками из Финляндии. Явный фаворит квартета, команда Нидерландов, сыграет с датчанами.
19:00 | U-21. Финляндия – Украина. Прямая трансляция
22:00 | U-21. Нидерланды – Дания. Прямая трансляция
В группе B Англия и Германия в случае побед могут обеспечить себе плей-офф. Англичане сыграют со Словенией, а немцы – с Чехией.
19:00 | U-21. Англия – Словения. Прямая трансляция
22:00 | U-21. Чехия – Германия. Прямая трансляция
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