Сергей Стаднюк

В воскресенье пройдут матчи в рамках второго тура группового этапа молодежного Евро-2025. В частности, будет играть и группа национальной сборной Украины (U-21). Все поединки турнира можно посмотреть на MEGOGO, а игру с участием украинцев также покажет Суспільне.

«Сине-желтые» после обидного поражения от Дании на последних минутах (2:3) не имеют права терять очки с ровесниками из Финляндии. Явный фаворит квартета, команда Нидерландов, сыграет с датчанами.

19:00 | U-21. Финляндия – Украина. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Нидерланды – Дания. Прямая трансляция

В группе B Англия и Германия в случае побед могут обеспечить себе плей-офф. Англичане сыграют со Словенией, а немцы – с Чехией.

19:00 | U-21. Англия – Словения. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Чехия – Германия. Прямая трансляция