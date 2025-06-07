Постекоглу после увольнения из Тоттенхэма сделал заявление

Бывший наставник Тоттенхэма Эндж Постекоглу опубликовал заявление после того, как стало известно, что его уволили с должности менеджера «шпор».

Когда я думаю о своем времени на посту менеджера «Тоттенхэм Хотспур», я испытываю гордость. Возможность возглавлять один из исторических футбольных клубов Англии и вернуть ему заслуженную славу останется со мной на всю жизнь. Делить этот опыт со всеми, кто искренне любит этот клуб, и видеть, как он повлиял на них, - это то, что я никогда не забуду.

Та ночь в Бильбао стала кульминацией двух лет упорного труда, преданности и непоколебимой веры в мечту. Было много вызовов, которые нужно было преодолеть, и много шума, который поднимался, когда мы пытались сделать то, что многие считали невозможным.

Мы также заложили фундамент, который означает, что этому клубу не придется ждать еще 17 лет на следующий успех. Я безмерно верю в эту группу игроков и знаю, что у них есть гораздо больше потенциала и возможностей для роста.

Я искренне хочу поблагодарить тех, кто является жизненной силой клуба, болельщиков. Я знаю, что были трудные времена, но я всегда чувствовал, что они желают мне успеха, и это давало мне всю необходимую мотивацию, чтобы двигаться дальше. Важно отметить трудолюбивых людей в «Шпорах», которые каждый день меня подбадривали.

И, наконец, я хочу поблагодарить тех, кто был со мной ежедневно в течение последних двух лет. Фантастической группе молодых ребят, которые стали легендами этого футбольного клуба, и блестящим тренерам, которые никогда не сомневались, что мы можем сделать что-то особенное. Мы навсегда связаны. Audere est Facere (Посмел - значит сделал - перевод с лат.), - написал Постекоглу в соцсетях.