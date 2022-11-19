Малиновский попал в сферу интересов «Милана»
Потянет даже Суркис. «Аталанта» готова продать Малиновского за смешную сумму
Бергамаски летом заломили цену за украинца вдесятеро выше и прогорели
08:13
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в скором времени может покинуть клуб. Об этом сообщает Foot-sur.fr.
По информации источника, бергамаски продолжают рассматривать возможности продать украинца. Руководство готово отпустить игрока за 4 миллиона евро.
«Аталанте» пришлось кардинально снизить цену из-за того, что контракт хавбека действует до 2024 года. Главным претендентом на него называется «Марсель».
Напомним, летом итальянский клуб запрашивал за Малиновского вдесятеро больше – 40 миллионов евро.
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