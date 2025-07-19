Полузащитник Ливерпуля и сборной Колумбии Луис Диас разочарован решением руководства мерсисайдцев отклонить первое предложение по нему от Баварии, сообщает TBR Football.

Чемпион Англии дал понять, что 58.5 млн евро, предложенные Баварией, не те деньги, за которые Ливерпуль готов расстаться с Диасом.

Диас оценивается Ливерпулем не менее 70 миллионов евро. Сам Лучо успел даже согласовать с чемпионом Бундеслиги условия личного контракта.

В сезоне-2024/2025 Диас провел 50 матчей в футболке Ливерпуля: 17 мячей и 8 голевых передач. Его стоимость Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.