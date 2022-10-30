Пресс-атташе «Таврии»: «В российской оккупации жили так, будто вернулись минимум на 20 лет назад»

Фото: ФК Таврия

Пресс-атташе «Таврии» Александра Серова рассказала о жизни в оккупированной Каховке.

Когда я приехала, последний день работал АТБ, но там почти ничего не осталось. Сложно было решить что-нибудь с адекватным рационом для ребенка, магазины заполнились российскими товарами, связи не стало.

Мы начали жить так, будто вернулись назад минимум на 20 лет. Уходишь из дома – пишешь записку «я пошла по делам туда, вернусь в определенное время». Впервые я выходила из дома без телефона, потому что он не имел никакого смысла. Их одноразовую симкарту я так и не купила».