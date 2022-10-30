Молодая звезда «Шахтера» предположил, что «Таврия» и «Севастополь» вернутся в УПЛ
Пресс-атташе «Таврии»: «В российской оккупации жили так, будто вернулись минимум на 20 лет назад»
Серова была в Каховке, когда русня пришла туда
30 октября 14:32
Фото: ФК Таврия
Пресс-атташе «Таврии» Александра Серова рассказала о жизни в оккупированной Каховке.
«Было очень сложно и страшно. Проблемы со всем: от связи и интернета до продуктов питания. Большинство жителей Херсонщины запаслись продуктами, но мой муж далек от быта, он об этом даже не думал.
Когда я приехала, последний день работал АТБ, но там почти ничего не осталось. Сложно было решить что-нибудь с адекватным рационом для ребенка, магазины заполнились российскими товарами, связи не стало.
Мы начали жить так, будто вернулись назад минимум на 20 лет. Уходишь из дома – пишешь записку «я пошла по делам туда, вернусь в определенное время». Впервые я выходила из дома без телефона, потому что он не имел никакого смысла. Их одноразовую симкарту я так и не купила».
Ранее стало известно, что «Таврию» рашисты могут насильно засунуть в чемпионат россии.
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