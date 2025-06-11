Сергей Стаднюк

Президент Ворсклы Константин Жеваго может покинуть клуб. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, бизнесмен намерен оставить свою должность и дистанцироваться от участия в футбольных проектах. Его потенциальным преемником называют Алексея Шалаева – одного из руководителей клуба Второй лиги Горняк-Спорт из Горишних Плавней, который, вероятно, имеет родственные связи с Жеваго.

В прошедшем сезоне женская команда Ворсклы выиграла чемпионат и кубок Украины. Однако такими успехами не может похвастаться мужская команда, которая вылетела в Первую лигу.

Но, несмотря на финансовые трудности и вылет из УПЛ, полтавчане планируют продолжить выступления на профессиональном уровне. Ожидается, что клуб официально подтвердит участие в чемпионате Первой лиги ПФЛ в ближайшее время.

Напомним, в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Константина Жеваго. В решении указывалось, что его действия угрожают национальной безопасности, суверенитету и экономической стабильности государства. В настоящее время Жеваго находится за пределами Украины.