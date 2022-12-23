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Президент «Днепра-1»: «Меня очень радовали победы над «Динамо», «Шахтером» и «Зарей»

Береза оценил нынешний сезоне для команды
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 21:45
Президент «Днепра-1»: «Меня очень радовали победы над «Динамо», «Шахтером» и «Зарей»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил пресс-службе клуба первую половину сезона для команды.

«Больше всего я радуюсь тому, когда в основе выходит наш резерв и выдает результат. Когда выходил Валик Рубчинский и выдавал матч за матчем, Саша Назаренко. Все прошедшие с нами из второй лиги. Это часть меня, и то, что они не потерялись, а находятся в команде очень приятно. Во всех матчах они показывали зубы, показывали, что являются спортсменами, украинцами.

Конечно, очень радовали победы. И над «Динамо», и над «Шахтером», который до этого ни разу не побеждали, и над «Зарей», которые отдали должок. Есть вещи для меня как для президента клуба, что просто – ах!

Команда нравится тем, что находит ответы на действия любого соперника в чемпионате. И если так же тренерский штаб будет находить противодействие соперникам в Лиге Конференций, то придет успех. Главная наша проблема, по моему мнению, отсутствие международного опыта. Мы его только приобретаем. Но команда сражается до конца, и этим нравится. Помните, что со времен второй лиги в раздевалке я всегда призывал играть до последней секунды. Это будет – и результат придет. Он и пришел, кстати».


«Днепр-1» лидирует в УПЛ.

Андрей Усмонов
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СК Днепр-1 Юрий Береза

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