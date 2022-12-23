Президент «Днепра-1»: «Меня очень радовали победы над «Динамо», «Шахтером» и «Зарей»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил пресс-службе клуба первую половину сезона для команды.

Конечно, очень радовали победы. И над «Динамо», и над «Шахтером», который до этого ни разу не побеждали, и над «Зарей», которые отдали должок. Есть вещи для меня как для президента клуба, что просто – ах!

Команда нравится тем, что находит ответы на действия любого соперника в чемпионате. И если так же тренерский штаб будет находить противодействие соперникам в Лиге Конференций, то придет успех. Главная наша проблема, по моему мнению, отсутствие международного опыта. Мы его только приобретаем. Но команда сражается до конца, и этим нравится. Помните, что со времен второй лиги в раздевалке я всегда призывал играть до последней секунды. Это будет – и результат придет. Он и пришел, кстати».