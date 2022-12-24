Президент «Днпра-1»: «Пожалуй, мы сложились как клуб. Не ожидал таких результатов»

Команда лидирует в УПЛ

Президент «Днепра-1» Юрий Береза признался пресс-службе клуба, что не ожидал таких результатов от команды, как в этом сезоне.

«Честно скажу, ожидал худшего, но то, что есть – невероятный шаг вперед. Клуб показал, что один человек или даже тренерский штаб не может сделать все наедине. Пожалуй, мы сложились как клуб, так и 1-е место – результат того, что существует действующая структура спортивного клуба «Днепр-1». В клуб будут приходить те или иные личности, будут играть, тренировать… Давайте, в пример, вспомним того же Супрягу, насколько он был перспективным. Его уход из клуба был слишком ранним. Если бы он поиграл здесь еще год-два, думаю, судьба сложилась бы по-другому. Это энергетика, это Днепр: город, река, люди, мы с вами».

Ранее президент признался, что был очень доволен победам над грандами в первом круге.

«Днепр-1» лидирует в УПЛ.