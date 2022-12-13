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Президент Федерации футбола Саудовской Аравии: «Хотели бы пригласить Роналду»
По слухам, Аль-Наср готовит предложение для Криштиану
Фото: Getty Images
Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о возможном переходе Криштиану Роналду местный клуб Аль-Наср. Его цитирует Marca.
– Собирается ли Аль-Наср подписать Криштиану? Да или нет?
– Вы слышали новости. Я буду честен. Как федерация, мы не можем вмешиваться в отношения между саудовским клубом и игроком. Но, да, мы бы хотели, чтобы этот игрок был в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая больше топов из любой точки мира. Как федерация, мы были бы более чем счастливы. Так что да, мы хотели бы пригласить его.
Ранее была информация, что Роналду согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии.
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