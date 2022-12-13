Президент Федерации футбола Саудовской Аравии: «Хотели бы пригласить Роналду»

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Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о возможном переходе Криштиану Роналду местный клуб Аль-Наср. Его цитирует Marca.

– Вы слышали новости. Я буду честен. Как федерация, мы не можем вмешиваться в отношения между саудовским клубом и игроком. Но, да, мы бы хотели, чтобы этот игрок был в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая больше топов из любой точки мира. Как федерация, мы были бы более чем счастливы. Так что да, мы хотели бы пригласить его.