Президент "Интера" Джузеппе Маротта высказался о назначении на должность главного тренера Кристиана Киву, который отдал клубу много лет игровой карьеры. Его слова приводит Football Italia.

В футбольном мире все легко может измениться. Мы любили Индзаги, но через четыре года было принято решение расстаться. Киву является подходящим решением в этой ситуации. Мы приняли его за 24 часа. Он точно не запасной вариант, - объяснил Маротта.

Киву в составе "Интера" провел 169 матчей, забил 3 мяча и завоевал 10 трофеев, включая Лигу чемпионов (2009/10), три Скудетто и два Кубка Италии. В сборной Румынии сыграл 75 матчей, выступал на Евро-2000 и Евро-2008.

После завершения карьеры в 2014 году начал тренерскую деятельность в академии "Интера". С 2018 по 2024 год работал с командами U14, U17, U18 и "Примаверой", с которой в 2022 году выиграл молодежный чемпионат Италии. В феврале 2025 года возглавил "Парму" в Серии А и сохранил ей место в элитном дивизионе.