Президент ФК Кудривка Роман Солодаренко эксклюзивно для сайта XSPORT.UA прокомментировал информацию инсайдера Игоря Бурбаса о наложенных санкциях на клуб УПЛ со стороны УАФ.

По словам журналиста, клубу из Черниговщины запретили осуществлять трансферную деятельность из-за задолженности по уплате взносов на организационные расходы, в частности услуги арбитража.

«Что касается трансферного запрета, могу сказать следующее. Трансферное окно в Украине еще не открыто, поэтому на данный момент это лишь хайп, на котором хотят поднять свой рейтинг, не более и не менее. Как только откроется трансферное окно, Кудривка в тот же день сможет регистрировать футболистов без каких-либо запретов.

Поэтому все, кто что-то пишет по этому вопросу о Кудривке — это их личные дела. У клуба никаких проблем с регистрацией новых футболистов не будет.

С 10 января Кудривка находится на сборах в Турции. У нас уже подписаны контракты с новичками — защитником Ярославом Кисилем и полузащитником Александром Беляевым. Также подписаны новые трудовые соглашения на год с восемью игроками команды, которые делали «погоду» в первой части сезона. Поэтому нет никаких проблем в этом вопросе. Будут еще новые футболисты, которых захочет видеть в команде тренерский штаб, с ними будут подписаны контракты и они будут все зарегистрированы», — сказал Солодаренко.