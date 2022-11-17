Президент «Мариуполя»: «Зарплата игроков 10 тысяч гривен, а премиальные отбирают судьи»

Александр Ярошенко

Президент «ФСК Мариуполь» Александр Ярошенко рассказал о зарплате игроков клуба и судейских «ошибках».

– Средняя – это десять тысяч гривен. Плюс премиальные, которые люди в черном у нас отбирают. Когда судьи так грубо ошибаются, я им говорю: «Зайдите в раздевалку, посмотрите ребятам в глаза».

– Хоть кто-то зашел?

– Это не те люди, которые будут заходить. Они – приспособленцы, которые даже во время войны не меняются.

– Насколько я вас понял, в первой лиге хорошо могут чувствовать себя только те клубы, которые могут платить арбитрам?

– Могу сказать, что все платят.

– Зачем платить «Полесью», если у них состав и так на две головы выше любого клуба?

– В третьем туре мы сравняли счет с «Полесьем» – 2:2. Арбитр тут же удалил у нас игрока, в первом тайме пенальти еще было. Можно сказать, что «Полесье» не платило и у арбитра просто была к ним симпатия. Как говорится: не пойман – не вор. Но практически в каждой игре происходит какое-то чудо. С тем же «Прикарпатьем» дома.

Они не переходили ни разу нашу половину поля, мы ведем 1:0. В итоге мы закончили игру вдевятером и нам забили с положения вне игры на 95 минуте. Это нормально? Наверное, арбитры тоже не за деньги так судили, а потому что больше любят «Прикарпатье».