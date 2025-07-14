Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підвёл итоги финала Клубного чемпионата мира-2025 против Челси (0:4). Его слова приводятся DAZN.

Поздравляю Челси, они заслужили победу. Мы можем гордиться тем, что сделали в этом сезоне. Мы хотели выиграть КЧС, но это сложно.

Футболисты выложились на все сто, они устали. Мы провели очень хороший сезон, лучший в истории клуба. Гордимся игроками и персоналом.

Это поражение пойдет нам на пользу в следующем сезоне. Мы должны быть скромными. Мы были самой молодой командой на турнире.

Настало время отпуска, игроки смогут отдохнуть. Мы очень гордимся этим сезоном, он был замечательный. Да, мы проиграли в финале, но я горжусь командой, - сказал Аль-Хелаифи.