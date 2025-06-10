Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаïфи обратился к бывшим звездам клуба — Килиану Мбаппе, Лионелю Месси и Неймару, которые в свое время формировали легендарное атакующее трио.

Я хочу поблагодарить Килиана. Хочу поблагодарить Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича… Всех игроков, ведь это был важный период для клуба. Мы провели отличный сезон без Мбаппе, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего в Реале. Кроме тех матчей, когда он будет играть против нас, – с улыбкой сказал Аль-Хелаифи в эфире телеканала France 5.

В сезоне 2024/2025 ПСЖ выиграл четыре титула: Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов — впервые в истории клуба.

Уже 15 июня в 22:00 ПСЖ сыграет с Атлетико в первом туре Клубного чемпионата мира.