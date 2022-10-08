Президент «Реала» выиграл суд у испанской газеты. Он отсудил 1 евро

Изданию пришлось извиняться

Фото: AS

Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл суд у испанского издания El Condifencial.

Год назад газета слила в сеть запись телефонных разговоров Переса за 2011/12 годы, в которых он чересчур критиковал игроков и тренеров своей команды. В частности, он называл Криштиану Роналду идиотом, Висенте Дель Боске болваном, Рауля и Икера Касильяса аферистами.

В суде посчитали, что записи были вырваны из контекста, а их целью была дискредитация Переса. Впрочем, издание оправдали, так как не было доказательств, что именно El Condifencial и журналисты издания были авторами слива.

Также не было нарушено право Переса на личную жизнь, хотя суд заявил, что издание превысило свое право на информацию.

В итоге, суд обязал El Condifencial выплатить Пересу символическую компенсацию в размере 1 евро и принести извинения.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от Килиана Мбаппе.