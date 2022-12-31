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Президент RFEF: «Испания, Португалия и Украина – сильные кандидаты на ЧМ-2030»

Рубиалес считает, что у совместной заявки есть большие шансы на победу
Футбол Чемпионат мира по футболу
31 декабря 2022г. 12:46
Президент RFEF: «Испания, Португалия и Украина – сильные кандидаты на ЧМ-2030»
Луїс Рубіалес / Фото - RFEF

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес поделился ожиданиями от совместной с Украиной и Португалией заявки на проведение чемпионата мира-2030. Слова функционера передает пресс-служба RFEF.

Мы продолжаем двигаться вперед с идеей проведения чемпионата мира по футболу. Мы могли бы это сделать за несколько месяцев, но с тем временем и серьезностью, с которой мы работаем, мы сильные кандидаты.

Мы до сих пор единственная спортивная федерация, у которой нет финансовой помощи от Высшего спортивного совета, но эта сумма в размере 7,5 миллионов евро нам очень помогла бы. Мы будем пытаться подписать соглашение.

Ранее стало известно, когда Украина может получить право проводить чемпионат мира-2030.

Сергей Стаднюк
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