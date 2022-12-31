Президент RFEF: «Испания, Португалия и Украина – сильные кандидаты на ЧМ-2030»

Луїс Рубіалес / Фото - RFEF

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес поделился ожиданиями от совместной с Украиной и Португалией заявки на проведение чемпионата мира-2030. Слова функционера передает пресс-служба RFEF.

Мы до сих пор единственная спортивная федерация, у которой нет финансовой помощи от Высшего спортивного совета, но эта сумма в размере 7,5 миллионов евро нам очень помогла бы. Мы будем пытаться подписать соглашение.