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Президент RFEF: «Испания, Португалия и Украина – сильные кандидаты на ЧМ-2030»
Рубиалес считает, что у совместной заявки есть большие шансы на победу
31 декабря 2022г. 12:46
Луїс Рубіалес / Фото - RFEF
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес поделился ожиданиями от совместной с Украиной и Португалией заявки на проведение чемпионата мира-2030. Слова функционера передает пресс-служба RFEF.
Мы продолжаем двигаться вперед с идеей проведения чемпионата мира по футболу. Мы могли бы это сделать за несколько месяцев, но с тем временем и серьезностью, с которой мы работаем, мы сильные кандидаты.
Мы до сих пор единственная спортивная федерация, у которой нет финансовой помощи от Высшего спортивного совета, но эта сумма в размере 7,5 миллионов евро нам очень помогла бы. Мы будем пытаться подписать соглашение.
Ранее стало известно, когда Украина может получить право проводить чемпионат мира-2030.
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