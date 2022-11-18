Президент российской ФНЛ: «Лицензирование крымских клубов начнется в феврале»

Наиль Измайлов / Фото: Twitter

Президент российской Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал о планах интеграции клубов из оккупированного Крыма.

Если из крымских клубов ее кто-то пройдет, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать. Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира.

Возможные санкции? Мы не сжигаем мосты. Мы сейчас в тесном общении с крымскими клубами и готовим их к процедуре лицензирования. Свою реакцию ФИФА и УЕФА дали, мы и РФС с ними общаемся. Диалог есть, а к чему он приведёт, будем смотреть».