Усик: «Херсон – это Украина. Крым – это Украина. Слава ВСУ»
Президент российской ФНЛ: «Лицензирование крымских клубов начнется в феврале»
А херсонские клубы успели «пролицензировать»?
Наиль Измайлов / Фото: Twitter
Президент российской Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал о планах интеграции клубов из оккупированного Крыма.
«Сейчас идет процедура получения документов от Крымского футбольного союза по самой федерации, по клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию и так далее. Это все необходимо для прохождения процедуры лицензирования, которая начнется в феврале 2023 года.
Если из крымских клубов ее кто-то пройдет, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать. Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира.
Возможные санкции? Мы не сжигаем мосты. Мы сейчас в тесном общении с крымскими клубами и готовим их к процедуре лицензирования. Свою реакцию ФИФА и УЕФА дали, мы и РФС с ними общаемся. Диалог есть, а к чему он приведёт, будем смотреть».
Ранее известный украинский боксер Александр Усик заявил, что Крым – это Украина.
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