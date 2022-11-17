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Президент «Вереса»: «Почти никто не верил, что нам удастся достроить стадион»

Надеин раскрыл детали реконструкции арены «Авангард» в Ровно
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 01:53
Президент «Вереса»: «Почти никто не верил, что нам удастся достроить стадион»
Иван Надеин / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал в своем Facebook о деталях проведенной реконструкции на стадионе «Авангард» в Ровно.

Во время войны достроили стадион в Ровно. По меньшей мере, трижды этот проект был под угрозой заморозки на долгие годы. Последний раз – после 24 февраля, когда началась полномасштабная война. Практически никто не верил, что нам удастся это сделать. Но сама идея – возвращение большого футбола и большого спорта в Ровно – объединила всю нашу команду. Спасибо ВСУ, что даете возможность жить свободной жизнью!

Основная благодарность строителям и особенно руководителю генерального подрядчика – Фалко Юрию Владимировичу: совещания на 5.30 утра в течение последних 4 месяцев, полная самоотверженность и самопожертвование для того, чтобы успеть вовремя. Он знает каждую деталь, каждую щель, каждый атом этого стадиона. Без денег – деньги собирали всем местным бизнесом, многое удалось выполнить в долг и именно его возможность договариваться с субподрядчиками дала возможность всем нам получить на футбольной карте Украины – прекрасный красно-черный стадион!

Спасибо за постоянную поддержку с первого дня строительства на всех уровнях от президента УАФ Андрея Павелко, а также публичное заявление, которое дала всем уверенности в апреле этого года - достройте стадион до необходимого уровня и сможете проводить игры УПЛ.

Все что могли дать и все, что нужно на этом этапе, от председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля стадион всегда получает в режиме 24/7. Благодарю за поддержку депутатского корпуса Ровенский городской совет и городского голову Александра Третьяка

Дмитрий Поворознюк, спасибо за безграничный поток идей и вдохновения для всего нашего клуба, без тебя этот стадион выглядел бы по-другому! Было множество причин, почему стадион Авангард не нужно достроить в 2022 году, и было три причины, чтобы сделать это.

Первая – это рациональная причина, нам оставалось несколько шагов, не сделай которые, это мог бы стать очередной долгострой который со временем, разрушаясь все больше, был бы все дальше от окончания строительства. Вторая причина – будущее клуба. Понятно, что без стадиона все разговоры о развитии и стратегии – фантазии и воздушные замки.

Третья причина – наши болельщики, которым мы сильно задолжали. Они заслужили болеть за любимую команду в родном городе. Наши защитники и народ. За последние 7 месяцев мы доказали: нас не сломить. Украинцы способны бороться и жить несмотря ни на что. Появился драйв и желание одержать много побед на разных фронтах.

Спасибо всем, кто вместе прошел этот путь вместе! Нам нужно помочь выгнать врагов из нашей земли, открыть дверь стадиона для всех болельщиков и вывести «Верес» в еврокубки. Невозможно? Когда-то я это слышал, когда говорил об открытии Авангарда в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Верес» попросил «Динамо» провести домашний матч в Киеве.

Сергей Стаднюк
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Иван Надеин Верес

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