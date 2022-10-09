Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»

У троих претендентов на место в Лиге чемпионов по 16 очков

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В восьмом туре испанской Примеры «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Вальядолидом». «Сосьедад» дома одолел «Вильярреал».

В первом тайме защитник андалусийцев Песселья оставил свою команду в меньшинстве. Это не позволило фавориту одержать победу.

Ключевой эпизод противостояния «Сосьедада» и «Вильярреала» также случился в первом тайме. Браис Мендес забил единственный мяч во встрече.

«Сосьедад» набрал 16 очков и догнал «Бетис» и «Атлетико» в борьбе за Лигу чемпионов. «Вильярреал» лишь девятый.

Примера, 8 тур

«Вальядолид» – «Бетис» 0:0

Удаление: Песселья

«Сосьедад» – «Вильярреал» 1:0

Гол: Браис Мендес, 33