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Прокуратура попросила суд применить к генсеку УАФ меру пресечения «содержание под стражей»

Слушание дела перенесено на 1 ноября
Футбол Сборная Украины
31 октября 20:59
Прокуратура попросила суд применить к генсеку УАФ меру пресечения «содержание под стражей»
Фото - FootballHub

Началось рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры по избранию меры пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому. 31 октября слушание дела начал Голосеевский районный суд Киева.

Сторона обвинения просит суд избрать для функционера «содержание под стражей». Но по существу рассмотреть ходатайство не удалось.

Дело в том, что во время заседания в помещении отключился свет. А процесс предусматривает фиксацию техническими средствами. Судья Екатерина Плахотнюк перенесла слушание на 9:30 1 ноября.

Ранее сообщалось, что судебное производство готовится также и против президента УАФ Андрея Павелко.

Источник: FootballHub Сергей Стаднюк
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