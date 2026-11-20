Сергей Разумовский

Бавария сыграла вничью с Кёльном в матче 10-го тура Бундеслиги – 1:1. Поединок на «Альянц Арене» осложнили травмы Гарри Кейна и Майкла Олисе: оба футболиста покинули поле еще до завершения матча.

Гости вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Майки Мура. Бавария отыгралась на 37-й минуте – Натанель Браун сравнял счет.

Кейн получил удар по левому голеностопу в столкновении с защитником Жоэлем Шмидом на 15-й минуте. Английский нападающий попытался продолжить игру, однако через пять минут попросил замену. Его место занял Том Бишоф.

В конце первого тайма повреждение получил и Олисе. Французский вингер пострадал после жесткого столкновения с Томом Крауссом, но доиграл до перерыва. На второй тайм он уже не вышел – вместо него на поле появился Тим Биндер. Позже Олисе покинул стадион на костылях.

Кадровые потери стали серьезным ударом для команды Венсана Компани накануне выездного матча Лиги чемпионов против Лилля, который запланирован на 25 ноября. В лазарете Баварии уже находятся Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Луис Диас и Исмаэль Сайбари.

После ничьей мюнхенцы имеют 22 очка в десяти матчах и остаются единственной командой среди представителей пяти ведущих европейских лиг, которая еще не проигрывала в этом сезоне. В то же время потеря очков дает шанс дортмундской Боруссии, у которой 21 балл после девяти игр,очолити таблицю одноосібно після свого матчу туру.

Кельн із десятьма очками перебуває в нижній частині турнірної таблиці, неподалік від зони перехідних матчів.

Бундесліга, десятий тур

Баварія – Кельн 1:1

Голи: Браун, 37 – Мур, 12

Баварія: Урбіг, Лаймер (Мусіала, 70), Упамекано (Мін-дже, 71), Та, Станішич, Кімміх, Павлович (Коджо-Евора, 87), Олісе (Біндер, 46), Карл, Браун, Кейн (Бішоф, 20)

Кельн: Швебе, Шмід, Сімпсон-П'юсі, Лочошвілі, Себулонсен (Хескі, 86), Окон-Енгстлер (Тільманн, 77), Краусс, Мур (Бюльтер, 90), Соса, Майна (Йоуганнессон, 77), Ель-Мала (Кастро-Монтес, 86)

Попередження: Упамекано – Окон-Енгстлер, Ель-Мала