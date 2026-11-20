Павел Василенко

Манчестер Юнайтед наказал четырех болельщиков, которые бросили теннисные мячи на поле «Олд Траффорд» во время ноябрьского матча Лиги чемпионов против Ромы (3:2). Таким образом фанаты выражали протест против владельцев клуба.

По информации The Athletic, по меньшей мере один из наказанных получил трехлетний запрет на посещение стадиона. Дисциплинарный кодекс МЮ относит бросание предметов на поле к нарушениям «четвертого уровня», за которые предусмотрено именно такое наказание.

В клубе подчеркивают, что подобные действия абсолютно неприемлемы и нарушают правила безопасности. Бросание предметов создает риск для здоровья футболистов, ведь они могут поскользнуться, споткнуться или пострадать от более опасных вещей.

Инцидент произошел 3 ноября примерно на 20-й минуте встречи. Болельщики с трибуны «Стретфорд Энд» закидывали газон десятками теннисных мячей, протестуя против семьи Глейзеров. Игру ненадолго остановили, а футболисты обеих команд помогали убирать поле. Перед началом матча фанаты также запустили в сектор сотни зеленых и золотых шариков – цветов протеста против руководства клуба. Полиция Великого Манчестера подтвердила арест трех человек за бросание предметов на поле.