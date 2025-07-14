Сергей Стаднюк

Следующим соперником луганской Зари на летних сборах в Словении станет бронзовый призер Премьер-лиги Боснии и Герцеговины и действующий обладатель национального Кубка – ФК Сараево. Встреча состоится уже сегодня, 14 июля.

Команда, которую возглавляет хорватский специалист Зоран Зекич, была основана в 1946 году и сейчас имеет трансферную стоимость в 12,45 млн евро по оценке Transfermarkt. Средний возраст игроков — 24,3 года, а среди лидеров выделяются Гиорги Гулиашвили, Алдин Туркеш и Владaн Бубаня.

Сараево завершило прошлый сезон на третьем месте во внутреннем чемпионате и традиционно считается одним из сильнейших клубов региона. Для Зари этот спарринг станет еще одним важным этапом в подготовке к новому сезону под руководством нового-старого наставника Виктора Скрипника. Начало матча — в 17:30 по киевскому времени.

📺 Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Зари.

Ранее сообщалось, что Заря может вернуть своего бывшего полузащитника.