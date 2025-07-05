Сергей Стаднюк

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира ПСЖ уверенно обыграл Баварию.

Матч прошел в равной борьбе, но ключевые события, кроме незасчитанного гола Упамекано, развернулись в конце встречи. На 78-й минуте Дуе открыл счет после удачной трехходовки парижан.

Далее эмоции взяли верх: Пачо получил красную карточку на 83-й минуте, а уже в компенсированное время удалили и Люка Эрнандеса. Когда у мюнхенцев было на одного игрока больше, забил Кейн, однако и на этот раз взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Точку в встрече поставил Дембеле, реализовав быструю контратаку с невероятным сольным проходом Хакими на 97-й минуте. Мюллер мог еще и заработать пенальти, но арбитр Тейлор после просмотра VAR отменил свое решение.

ПСЖ вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 и сыграет с победителем пары Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд.

Клубный чемпионат мира, четвертьфинал

ПСЖ – Бавария 2:0

Голы: Дуе, 78, Дембеле, 90+7

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 80), Дуе (Эрнандес, 80), Барколя (Дембеле, 70), Кварацхелия (Бералдо, 84)

Бавария: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич (Боэ, 34, Геррейру, 88), Киммих, Павлович (Горетцка, 80), Олесе, Мусиала (Гнабри, 46), Коман (Мюллер, 80), Кейн

Предупреждения: Дуе – Лаймер

Удаления: Пачо, 83, Люка Эрнандес, 90+2

Обзор матча будет доступен на странице события ПСЖ – Бавария.